Diletta Leotta, ufficialmente conclusa la storia con Toretto: cancellate tutte le foto

La relazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sarebbe ufficialmente conclusa. Dopo i rumors dei giorni scorsi, un particolare sembrerebbe confermarlo definitivamente. Dai profili social della bella giornalista sportiva sono scomparse infatti le foto in coppia con King Toretto.

Le prime foto di coppia risalivano allo scorso anno, a luglio 2019, quando il rapper Gué Pequeno li aveva fatti consocere. I due ormai sarebbero definitivamente lontani e presi dai reciproci impegni lavorativi. La Leotta si gode giorni di svago con le amiche tra una partita e l'altra per poter superare la fine di questa storia d'amore.

Di recente la giornalista sportiva è stata poi avvistata a cena con Zlatan Ibrahimovic, l'ex calciatore di Juve e Inter e ora in voga al Milan. Questo incontro avvenuto sopo la partita tra Milan e Parma ha alimentato ulteriori pettegolezzi. Alcuni pensano che proprio il bomber sia alla base della fine della relazione tra Diletta e King Toretto. In realtà i due sono partner nel lancio di una nuova app per allenamenti.

La bella giornalista per superare le pene d'amore si appresta in questi giorni a partire per la Sicilia, dove troverà la consolazione di amici e parenti. Invece, pare che il pugile sia in vacanza ad Ibiza. Chissà come si evolverà la situazione.