Diletta Leotta - Zlatan Ibrahimovic, impazza il gossip: ed una foto scattata all'1.30...

I due sono stati protagonisti di una campagna pubblicitaria per DAZN, ma a quanto pare tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic potrebbe esserci dell'altro. A lanciare l'indiscrezione il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha pizzicato il fuoriclasse del Milan e la conduttrice a cena a Milano insieme.

Diletta Leotta ha da poco concluso la storia con King Toretto e, a conferma dei rumor emersi nelle passate ore, ha anche cancellato tutte le foto che aveva pubblicato sul proprio Instagram. Il pugile è a Ibiza con gli amici, mentre Diletta si è concessa qualche pomeriggio di relax con le amiche prima di tornare a Milano, dove vive e lavora, e dove a quanto pare si è vista con l'attaccante rossonero.

Chi li ha paparazzati a La Bullona nella serata di mercoledì: Diletta è arrivata in compagnia di due amiche mentre lo svedese l'ha raggiunta da solo poco dopo la partita vinta dal Milan contro il Parma. Ovviamente non è escluso si sia trattato di un incontro di lavoro, dal momento che i due stanno portando avanti una campagna sociale sono al centro di un progetto, ma a quanto pare l'incontro sarebbe andato avanti fino all'1:30 del mattino. Quanto basta per far impazzare il gossip e scatenare le indiscrezioni.