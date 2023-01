Dinner Club 2: trailer e tanti ospiti a sorpresa nella serie Prime Video con Carlo Cracco

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato oggi il poster della seconda stagione dell’innovativo food travelogue Original di produzione italiana Dinner Club, ospitato dal famoso chef stellato Carlo Cracco.

Dopo il successo della prima stagione di Dinner Club, la serie torna con un nuovo ciclo di episodi che vedono ancora lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali, che questa volta - come annunciato nel teaser in basso - saranno gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti: il gruppo andrà alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese, spostandosi tra la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia.

Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniranno a cena con le due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalando sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate. Dinner Club è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios, scritto da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti e diretto da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

La prima stagione di Dinner Club, che aveva per protagonisti Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea, è ora disponibile su Prime Video.