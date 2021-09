Dinner Club, Cracco con Fabio De Luigi e Diego Abantuono nel nuovo trailer Amazon

Tra le serie tv Amazon Prime Video in uscita a settembre una delle più attese è Dinner Club, una innovativa produzione italiana in sei puntate definita un "food travelogue". Lo show infatti sarà incentrato su una serie di folkloristici viaggi alla scoperta della cultura gastronomica italiana e delle sue infinite tradizioni locali.

In Dinner Club, lo chef stellato Carlo Cracco viaggerà di volta in volta con i protagonisti dello show, gli attori Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea. Con ognuno di loro, Cracco vivrà esperienze gastronomiche avventurose e a tratti comiche, assaggiando le specialità più gustose e attraversando i luoghi più suggestivi del Bel Paese.

In Dinner Club, inoltre, la cucina fornirà ai vari personaggi uno spunto per raccontare sé stessi, le loro esperienze, i loro viaggi e le loro preferenze in ambito culinario.

Oltre alla grande novità della Champions League su Amazon Prime Video, sono molte le serie attese nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming, basti pensare alla seconda stagione di LOL - Chi ride è fuori, dopo lo strepitoso successo della prima edizione. Altre serie Amazon Original italiane già annunciate e attualmente in produzione sono invece Vita da Carlo, Bang Bang Baby, All or Nothing: Juventus, The Bad Guy, Everybody Loves Diamonds e Prisma.

All'interno della notizia è visibile anche il trailer di Dinner Club, che sarà in streaming dal prossimo 24 settembre.