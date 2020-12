Dino Zoff ricorda Paolo Rossi: 'Ho perso un amico, era bello stare con lui'

Stanotte è venuto a mancare Paolo Rossi, sconfitto da un male incurabile. Era stato uno degli uomini simbolo dei Mondiali 1982 ed ora ai suoi compagni di squadra è affidato il suo ricordo. Uno dei primi a voler parlare è stato Dino Zoff che lo ha ricordato come un uomo semplice, gentile e sempre molto educato.

"Siamo solo tutti tristi, fa male il pensiero di aver perso un amico prima ancora che un grande calciatore. Il ricordo resterà sempre presente, Paolo era un ragazzo simpatico, sveglio, aveva tutte le qualità per stare in gruppo. Faccio fatica a raccontare un solo episodio, era semplicemente bello stare assieme, anche per le continue e simpatiche prese in giro. È davvero una perdita notevole".

Con la voce rotta quasi dalle lacrime l'ex portiere ha raccontato al Corriere della Sera la strepitosa esperienza dei Mondiali del 1982 vinti dall'Italia contro qualsiasi aspettativa: "Quella fu un'esperienza meravigliosa per tutti noi. Fu un autentico riscatto il nostro, partiti tra mille critiche e senza che nessuno volesse puntare un centesimo su di noi. Ma fu un riscatto soprattutto per lui, straordinario. Il Mondiale di Spagna è una storia di rivincita persino violenta, dalle contestazioni al trionfo".

Dopo la scomparsa di Diego Maradona, un altro grave lutto ha colpito il mondo del calcio. Questo 2020 sembra proprio volersi accanire fino alla fine.