I Dinosauri è ora su Disney+: fate un tuffo nel passato con la serie anni '90

Non solo Marvel e Star Wars su Disney+: sulla piattaforma streaming sono arrivati tanti nuovi titoli, e tra questi vi è anche una serie anni '90 particolarmente amata dal pubblico, I Dinosauri.

Probabilmente quest'oggi sarete stati impegnati nel vedere il nuovo episodio della serie animata Marvel What If...?, oppure la nuova stagione di Diary of a Future President; forse la vostra attenzione sarà stata attirata dalle hit nominate agli Emmy WandaVision o The Mandalorian... Ma c'è un nuovo/vecchio show su Disney+ che meriterebbe una piccola parte della vostra attenzione.

I Millenniall ricorderanno lo probabilmente con trasporto, ma le nuove generazioni difficilmente sapranno di cosa si tratta.

Stiamo parlando di I Dinosauri, serie tv con personaggi in costume che da noi è arrivata solo nel 1992 sui canali Rai, ma che negli Stati Uniti andava in onda già nel 1991. Composta da quattro stagioni, è stata trasmessa fino al 1994 in terra madre, e racconta la storia di una famiglia di dinosauri, i Sinclair.

"Ecco a voi i Sinclair, la famiglia più divertente degli ultimi 60 milioni di anni! Sono una semplice famiglia media con una GRANDE differenza. Sono Dinosauri, si godono la vita nell'anno sessanta milioni e tre A.C. Papà Earl, sua moglie Fran, i loro figli Robbie, Charlene e Baby, e l'esuberante Nonna Ethyl danno una svolta giurassica alla vita quotidiana" si legge nella descrizione ufficiale dello show su Disney+.

E voi, siete pronti a tornare indietro nel tempo con I Dinosauri?