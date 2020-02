Diodato è il vincitore di Sanremo 2020: Francesco Gabbani secondo

Titoli di coda sul Sanremo 2020 dei record Di Amadeus e Fiorello. E’ stato proclamato pochi istanti fa sul palco del Teatro Ariston della città Ligure il brano vincente della competizione, che segue “Soldi” di Mahmood dello scorso anno.

A prevalere è stato infatti Diodato, che si è piazzato davanti a Francesco Gabbani ed i Pinguini Tattici Nucleari. I tre brani erano stati i più votati della serata e, come previsto dal regolamento ufficiale, sono andati allo spareggio finale per decretare il podio. Alla fine la vittoria è andata a “Fai Rumore”, per la contentezza dei fan che sui social hanno già espresso il loro entusiasmo e celebrato la vittoria. Pronostici ampiamente rispettati in quanto il cantautore era ampiamente tra i favoriti della vigilia, dopo la penultima puntata:

Ricordiamo che in base al meccanismo di voto della finale di Sanremo 2020, la giuria demoscopica e la sala stampa hanno avuto un peso del 33% ciascuno sulla classifica finale, mentre il televoto da casa ha pesato per il 34%.

I cantanti in gara sono passati da 24 a 23 a seguito della squalifica di Morgan e Bugo di ieri sera a causa dell’abbandono di quest’ultimo.

La classifica completa del Festival sarà nota solo in nottata, quando i notai la pubblicheranno sul sito web ufficiale della competizione.