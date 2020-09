La vita in diretta Estate, la Delogu si sente poco bene: ecco il tenero gesto di Masi

Il pomeriggio di Rai Uno ha subito parziali cambiamenti dopo la scoperta di un caso di positività nello staff di Diaoco. Negli ultimi giorniIo e Te è stato sostituito da La vita in diretta Estate in una nuova versione più estesa. Questo nuovo impegno deve aver particolarmente sfiancato Andrea Delogu che ieri è apparsa piuttosto fuori forma.

La conduttrice aveva già in precedenza avvertito i suoi follower su Instagram di non sentirsi piuttosto bene dicendo: "Oggi sono uno straccio" ma, ha comunque deciso di non venir meno ai suoi impegni lavorativi. Messi via i tacchi in favore dei ben più agevoli mocassini, Andrea Delogu è riuscita comunque a presentare La vita in diretta Estate per tutto il pomeriggio ma, la puntata è stata portata a termine solo grazie allo speciale aiuto dal suo collega e compagno di viaggio.

Per non far notare le piccole defaiance della Delogu, Masi ha deciso di sedersi in terra accanto a lei durante uno degli ultimi collegamenti ed è rimasto così al suo fianco fino alla fine della putata. Il tenero gesto è stato molto gradito non solo dai telespettatori ma anche dalla conduttrice che successivamente ha deciso di ringraziare Masi attraverso un post su Instagram in cui ha scritto:

"Quando il tuo collega si siede accanto a te per non far notare che in questa giornata hai ceduto un po', allora è il tuo collega del cuore".