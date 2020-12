Niente diretta tv per Miss Italia 2020: è la prima volta dopo 30 anni

Miss Italia 2020 non andrà in onda in TV. Si tratta di una svolta storica, in questo 2020 quanto mai particolare, per il famoso concorso di bellezza che da 80 anni incorona la ragazza più bella del nostro paese. Gli organizzatori hanno annunciato che la finale del 14 Dicembre sarà trasmessa in streaming.

La comunicazione è arrivata dagli organizzatori, che hanno anche svelato i protocolli messi in campo nel rispetto delle linee guida.

patrizia Marigliani, la patron del concorso, ha annunciato che non si terrà la classica sfilata con le 23 finaliste, le quali indosseranno abiti appropriati all'evento. La presentazione è stata affidata ad Alessandro Greco, mentre la trasmissione avverrà sul sito web ufficiale di Miss Italia, e sui canali Facebook e YouTube.

A guidare la giuria sarà Paolo Conticini, mentre i giurati saranno Akash Kumar, Manila Nazzaro, Tizian Luxardo, Raoul D'Alessio, Maddalena Cialdella e Roberta Bruzzone.

Il programma sarà quello classico, con un'eccezione: la giuria sceglierà le tre finaliste tra le ultime 23 ragazze qualificate alle finali. Abolito quindi il televoto da casa, anche questa una novità dopo 30 anni.

