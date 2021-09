La Vita in Diretta vs Pomeriggio Cinque, Alberto Matano punge Barbara D'Urso

Nei giorni scorsi, dopo la ripartenza di Pomeriggio Cinque su Rai Uno è tornato Alberto Matano con La Vita in Diretta e secondo alcuni telespettatori il giornalista non avrebbe perso l'occasione di punzecchiare la sua collega/rivale Barbara D'Urso.

I più hanno infatti notato una frase pronunciata da Alberto Matano al termine della prima puntata de La Vita in Diretta. Il conduttore ha detto: "La prima è andata. Vi aspetto domani qui alla Vita in Diretta quella vera. Ci vediamo domani", sottolineando come altri programmi abbiano tentato di imitare il format dello storico programma di Rai Uno.

Il riferimento è chiaramente a Pomeriggio Cinque che per questa stagione televisiva ha cambiato la propria formula. Il programma di Barbara D'Urso nelle puntate andate in onda in queste settembre è stato infatti caratterizzato da toni più sobri, meno gossip e meno polemiche, proprio per archiviare quell'etichetta di programma trash che ormai si porta dietro da diversi anni.

Nonostante questa nuova formula però, fin qui, Pomeriggio Cinque ha perso la gara di ascolti con La Vita in Diretta dimostrando per ora che i nuovi toni più soft del programma non sembrano convincere il pubblico da casa. Staremo a vedere se nelle prossime settimane lo scontro tutto televisivo tra Barbara D'Urso e Alberto Matano sarà ancora così acceso.