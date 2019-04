Il direttore della fotografia de Il Trono di Spade risponde alle lamentele dei fan

Molti fan e addetti del settore si sono lamentati della fotografia troppo scura di "The Long Night", lo scorso episodio de Il Trono di Spade che - come suggerito dal titolo - è stato ambientato interamente di notte, ed il direttore della fotografia Fabian Wagner ha voluto rispondere alle critiche in una nuova intervista con Wired.

"Molti dei problemi sono dovuti al fatto che tante persone non sanno come impostare correttamente le proprie TV," ha spiegato Wagner. "inoltre molta gente, sfortunatamente, guarda l'episodio sul piccolo schermo di un iPads, che in nessun modo può rendere giustizia ad uno show come questo."

"E' stata una decisione degli showrunner quella di fare un episodio così scuro," ha continuato il DOP. "Abbiamo visto molte scene di battaglia nel corso degli anni - per renderlo veramente potente e mantenere l'interesse per i personaggi bisogna trovare un modo unico di mostrare la storia."

Wagner ha ricordato, come aveva già confermato il regista Miguel Sapochnik, che gran parte dell'episodio è stato girato di notte, e l'atmosfera è stata creata sul set attraverso l'utilizzo delle luci: "Un look diverso sarebbe stato sbagliato. Tutto ciò che volevamo mostrare è lì."

Il quarto episodio della stagione finale de Il Trono di Spade andrà in onda su Sky Atlantic alle 03.00 del 6 maggio. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 8x03.