La Direttrice 2, quando esce la prossima stagione della serie Netflix con Sandra Oh?

La nuova serie targata Netflix con Sandra Oh, La Direttrice, ha debuttato sulla piattaforma il 20 Agosto, guadagnando subito un posto nella Top 10. Lo show ha conquistato il pubblico e ha ricevuto buone critiche. Nella nostra recensione della stagione 1 vi abbiamo raccontato perché ci ha convinti. Adesso tutti si chiedono: quando uscirà la s2?

Da quel che sappiamo non c'è ancora stato un rinnovo ufficiale, e anche se i giochi sembrano essersi chiusi al termine della prima stagione, potrebbe esserci spazio per nuove storie. Dunque i fan restano in attesa di un annuncio. Se dovesse arrivare, è probabile rivedere lo show il prossimo autunno. Infatti la prima stagione ha iniziato le riprese a Febbraio scorso tra Washington e Pittsburgh, arrivando con i suoi otto episodi sulla piattaforma ad Agosto. Se tutto dovesse essere confermato è ragionevole pensare che possa essere seguita la stessa tabella di marcia. Sicuramente è poco probabile che i tempi vengano anticipati. Dunque è possibile aspettarsi una stagione 2 de La Direttrice tra l'estate e l'autunno del 2022.

Quanto alla squadra di lavoro, ci auguriamo che venga interamente riconfermata ovviamente. E non si parla solo del cast, ma anche dell'ideatrice Amanda Peet e gli sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss, noti per essere i creatori di Game of Thrones.

I fan si chiedono anche come sarà la season 2, considerando come si è conclusa la prima. Sicuramente ci troveremo ancora una volta nel dipartimento di Inglese della Pembroke University e seguiremo le vicende di Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) e dei suoi colleghi.

