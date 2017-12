Dirk Gently è stato cancellato da BBC America dopo due stagioni soltanto

Secondo quanto segnalato nelle ultime ore dal portale d’informazioneavrebbe cancellato Dirk Gently's Holistic Detective Agency dopo sole due stagioni. Ancora inedita in Italia, la seconda season dello show non avrà dunque un seguito.

Segue il comunicato ufficiale diramato dall’emittente televisivo statunitense: “Siamo orgogliosi di questa brillante serie originale e apprezziamo l’eccezionale team coinvolto nello show, come ad esempio Max Landis, Samuel Barnett, Elijah Wood, e molti altri. È stato un privilegio lavorare con questo talentoso e appassionato gruppo di scrittori, produttori e attori durante queste due stagioni di Dirk. Grazie anche ai fan che hanno abbracciato questo mondo fantastico.”



Lanciato su BBC America nel 2016, lo show di IDW Entertainment si conclude dunque dopo una prima stagione di otto episodi soltanto e una seconda di dieci puntate, di cui l’ultima è stata trasmessa proprio lo scorso 16 dicembre. Noto nel nostro paese come “Dirk Gently - Agenzia di investigazione olistica”, il serial è disponibile sul servizio di video on demand Netflix. La seconda ed ultima stagione dello show è attualmente attesa in Italia per il 2018.

Poiché Netflix ne ha acquistato i diritti internazionali, non è escluso che la nota azienda operante nella distribuzione via internet di contenuti d’intrattenimento non possa decidere di rinnovare lo show per una terza stagione. Al momento, tuttavia, il colosso non si è ancora espresso sulla questione.