Disastro Comic-Con 2023, cancellati di panel di La Ruota del Tempo, Gen V per lo sciopero

A causa dello sciopero degli attori di Hollywood appena annunciato, alcune case di produzione sono state costrette ad annullare i panel previsti al prossimo Comic-Con di San Diego di scena a fine luglio. Tra questi i panel di La ruota del tempo, di Gen V ma anche l'evento per i 25 anni di That 70s Show. Insomma, sarà un'edizione molto limitata.

Il Comic-Con di San Diego inizierà alla fine del mese, ma quest'anno si prevede che l'evento sarà molto diverso per usare un eufemismo. Con la Writers Guild of America in sciopero da maggio e il sindacato degli attori SAG-AFTRA che ha annunciato il proprio sciopero che entrerà in vigore questo fine settimana, i fan sono curiosi di vedere come sarà la programmazione di quest'anno.

Sebbene il Comic-Con International abbia reso noto il programma del San Diego Comic-Con all'inizio del mese, sembra che lo sciopero della SAG-AFTRA abbia già causato i primi cambiamenti e le inevitabili cancellazioni.

Giovedì sera, sul sito web del San Diego Comic-Con sono stati cancellati diversi panel, tra cui quelli di alto profilo per show come Gen V, spinoff di The Boys, Orphan Black: Echoes, spin-off di Orphan Black e La ruota del tempo. Proprio ieri è stato diffuso il primo poster de La ruota del tempo 2.

Ecco tutti i panel cancellati dalla manifestazione.

Giovedì 20 luglio: The Wheel of Time -- 2:00pm, Ballroom 20; An Insider Look at Cruel Summer Season 2 -- 3:00pm, Indigo Ballroom; Sesame Street Muppets Live! -- 5:30pm, Room 6A; Major Wrestling Figure Podcast -- 6:00pm, Grand 12 & 13.

Venerdì 21 luglio: Spotlight on Jo Duffy -- 11:00am, Room 29AB; Gen V -- 4:15pm, Ballroom 20; New Rockstars (YouTube) -- 8:00pm, Room 6DE.

Sabato 22 luglio: That '70s Show 25th Anniversary -- 10:00am, Indigo Ballroom; Orphan Black: Echoes -- 12:30pm, Room 6A; Sid & Marty Krofft -- 1:00pm, Room 23ABC; Anne Rice's Interview with the Vampire Season 2 -- 3:45pm, Ballroom 20.

Domenica 23 luglio: Lights! Before Camera and Action -- 11:00am, Room 7AB; Sesame Street Special Premiere -- 11:30am, Room 6BCF