Disclaimer, Alfonso Cuarón porterà le riprese della serie Apple in Versilia?

Secondo quanto riportano nelle ultime ore diversi quotidiani nazionali, il regista messicano Alfonso Cuarón si sarebbe recato di recente a Forte dei Marmi con il suo team per cercare le location adatte a girare il suo nuovo progetto per Apple TV+, Disclaimer, con protagonisti i premi Oscar Cate Blanchett e Kevin Kline.

In realtà Cuarón è un habitué della Versilia, luogo nel quale risiedono l'ex moglie, la giornalista italiana Annalisa Bugliani, e i suoi due figli.

A destare qualche dubbio sul fatto che la sua presenza in Italia non fosse legata ai soli interessi privati è stata la presenza della troupe.



Al momento si tratta soltanto di un'ipotesi ma i rumor sono già partiti e c'è chi propende per la Versilia, come nuova location per Disclaimer di Cuarón.

La serie è scritta, prodotta e diretta dal regista messicano e si tratta di un adattamento per il piccolo schermo del romanzo La vita perfetta, scritto da Renée Knight.

Cate Blanchett interpreta una giornalista incaricata di realizzare servizi documentaristici per la tv; si tratta di un compito molto rispettato, basato sulle indiscrezioni e rivelazioni sulle trasgressioni nel mondo delle istituzioni.



La svolta arriva quando scopre un romanzo scritto da un vedovo che contiene un personaggio basato sulla sua vita e che potrebbe far emergere un segreto nel passato della donna.

Nel 2019 Alfonso Cuarón aveva stretto un accordo con Apple, per la realizzazione di prodotti per il piccolo schermo.