Disclaimer, Sacha Baron Cohen entra nel cast della serie Apple di Alfonso Cuarón

Sacha Baron Cohen è in procinto di entrare a far parte del cast di Disclaimer, adattamento per Apple TV+ del romanzo di Renee Knight, scritto, diretto e prodotto dal regista premio Oscar, Alfonso Cuarón. Cohen è reduce da un 2021 ricco di soddisfazioni, con le candidature agli Oscar per il sequel di Borat e Il processo ai Chicago 7.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, le ultime apparizioni sono in Who is America? e The Spy, andate in onda tra il 2018 e il 2019.

Disclaimer è prodotto da Esperanto Filmoj e Anonymous Content di Cuarón. Il regista messicano figura come produttore esecutivo insieme a Gabriela Rodriguez, David Levine, Dawn Olmstead, Steve Golin e la star Cate Blanchett.



Alla direzione della fotografia ci saranno due pesi massimi come Emmanuel Lubezki e Bruno Delbonnel. Disclaimer uscirà su Apple TV+ ed è la prima serie del regista latinoamericano dopo l'accordo firmato con lo streamer nel 2019 ed è la prima volta nella sua carriera che scriverà e dirigerà tutti gli episodi di una serie tv originale.



In Disclaimer Cate Blanchett interpreta Catherine Ravenscroft, una rispettata reporter di documentari tv, il cui lavoro si è costruito sulle rivelazioni di trasgressioni nascoste che riguardano rispettate istituzioni. Quando un romanzo intrigante scritto da un vedovo (Kevin Kline) fa capolino sul suo comodino, Catherine è sconvolta dal constatare di essere il personaggio chiave di una storia che aveva sperato rimanesse sepolta nel passato.



Le riprese di Disclaimer potrebbero svolgersi anche in Versilia.