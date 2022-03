Disclaimer: la star di Squid Game Hoyeon Jung nel cast dello show Apple

Hoyeon Jung, vincitrice del premio come miglior attrice in una serie drammatica ai SAG Awards 2022 per Squid Game, è entrata a far parte del cast di Disclaimer, la nuova serie di casa Apple.

La star affiancherà Cate Blanchett e Kevin Kline nello show basato sul romanzo di Renee Knight, che sarà scritto e diretto da Alfonso Cuarón (Gravity, Roma). Inoltre, come riportato poco tempo fa, anche Sacha Baron Cohen è entrato nel cast di Disclaimer.

Disclaimer vedrà Cate Blanchett nei panni di Catherine Ravenscroft, una rispettata giornalista di documentari televisivi di successo con lo scopo di rivelare le trasgressioni nascoste dietro alcune importanti istituzioni . Quando però un intrigante romanzo scritto da un vedovo (Kevin Kline) apparirà sul suo comodino, si renderà conto di essere un personaggio chiave in una storia che sperava fosse sepolta da tempo. Storia che svelerà il suo più oscuro segreto. Hoyeon interpreterà invece l'ambiziosa Kim, una giovane ragazza laboriosa e desiderosa di compiacere, che lavorerà per Catherine Ravenscroft e cercherà di sfruttare al meglio la sua grande occasione.

La serie, che sarà il primo progetto a debuttare dopo l'accordo pluriennale di Cuarón e AppleTV, sarà prodotta da Esperanto Filmoj e Anonymous Content. Emmanuel Lubezki e Bruno Delbonnel saranno i direttori della fotografia del progetto. Cuarón sarà anche il produttore esecutivo insieme a Gabriela Rodriguez di Esperanto Filmoj e David Levine, Dawn Olmstead e Steve Golin di Anonymous Content.