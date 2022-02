Disco Elysium e Life is Strange: annunciate le serie tv live-action di Amazon Studios!

A pochi giorni dalla conferma del film di Bioshock in sviluppo per Netflix, la piattaforma di streaming on demand Amazon Prime Video ha rilanciato con l'annuncio delle serie tv di Life is Strange e Disco Elysium.

Amazon Studios ha infatti concluso un primo accordo con dj2 Entertainment, una delle società dietro la produzione del film di successo Sonic The Hedgehog, per tuffarsi nel mondo degli adattamenti di videogiochi: come saprete, Life Is Strange è un'avventura a episodi in cui le scelte dei giocatori possono influenzare l'esito della storia e cambiare il destino dei personaggi, con espedienti unici come la capacità di riavvolgere il tempo, manipolare le emozioni o spostare oggetti con il potere della mente; Disco Elysium, invece, segue un detective che deve risolvere un caso di omicidio mentre affronta un'amnesia indotta dalle droghe.

Commentando l'accordo, il produttore Dmitri M. Johnson di dj2 Entertainment ha dichiarato: “Il team di dj2 è sempre stato convinto che i videogiochi un giorno sarebbero diventati il materiale di partenza per le storie da raccontare in televisione e al cinema, ed è davvero un onore avere Prime Video come nostro partner in questi progetti." Nick Pepper, responsabile dei contenuti creativi per Amazon Studios, ha aggiunto: “Non posso esprimere a parole quanto siamo entusiasti di lavorare con il potente team di dj2 Entertainment. La loro esperienza e abilità nel mercato dei videogiochi non ha eguali. Le possibilità sono infinite per ciò che possiamo creare insieme per il nostro pubblico globale".

Per altri approfondimenti guardate l'ultimo trailer di Sonic 2, che debutterà al cinema il 7 aprile.