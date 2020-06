Disco Elysium, il videogioco capolavoro diventa una serie TV dal produttore di Sonic

Come scrive Variety, il videogioco capolavoro Disco Elysium sviluppato e pubblicato dai talenti di ZA/UM è stato opzionato per una trasposizione televisiva live-action prodotta dalla stessa software house insieme alla DJ2 Entertainment, anche se al momento non si hanno informazioni aggiuntive circa il suo arrivo e dove.

Basato sul mastodontico universo ideato da Robert Kurvitz nel romanzo A Sacred, Terrible Air del 2013 e poi espanso in una gioco di ruolo da tavolo, Disco Elysium segue la vicenda di un detctive arguto e veterano del mestiere che si sveglia in una lurida stanza di un hotel con un'amnesia, costretto però senza ricordi del suo passato, recente o meno, a risolvere un crimine che minaccia di mettere una contro l'altra delle potenti fazioni della zona di Revachol, portando a una Guerra Civile.



Helen Hindpere, lead writer di ZA/UM, ha dichiarato: "Siamo così grati della risposta ricevuta da Disco Elysium e di collaborare con DJ2 per espandere questo franchising verso nuovi e diversi media, a più pubblico possibile". Uscito nell'ottobre del 2019, recentemente approdato su Epic Store, Disco Elysium è stato accolto da un plauso generale della critica e del pubblico, vincendo anche quattro premi ai Game Award tra cui Miglior Narrativa e Miglior Gioco Indipendente, senza contare la vittoria di tre BAFTA e la candidatura a uno dei Migliori Giochi del Decennio voluta da Time Magazine.



Per la serie TV non c'è attualmente nessuno sceneggiatore agganciato al progetto, così come nessuna emittente è ancora stata coinvolta. Sappiamo solo che il CEO di DJ2 Entertainment, Dimitri M. Johnson, è stato di recente uno dei co-produttori dell'adattamento cinematografico di Sonic - Il Film, rivelatosi un grandissimo successo.



La compagnia sta anche producendo gli adattamenti live-action di altri due videogiochi: Sleeping Dogs con Donnie Yen ed Echo, quest'ultimo diretto da F. Gary Gray e sceneggiato da Derek Kolstad (John Wick).



Vi lasciamo alla recensione di Disco Elysium.