A Discovery of Witches 2, problemi in vista per Matthew e Diana nel nuovo full trailer

Gennaio si avvicina sempre più, come anche il ritorno di Matthew e Diana nella seconda stagione di A Discovery of Witches, di cui abbiamo già visto un primo trailer, ma che si mostra ancor più nel dettaglio con un nuovo filmato.

Come abbiamo visto sul finire della prima stagione di A Discovery of Witches, Matthew (Matthew Good) e Diana (Teresa Palmer) sono riusciti a viaggiare indietro nel tempo grazie all'abilità di Diana, finendo nell'Inghilterra Elisabettiana.

E anche se per ora sono riusciti a scappare dalle grinfie di Peter Knox (Owen Teale) e sono nuovamente alla ricerca del Libro della Vita, questo non vuol dire che non avranno problemi, anzi... Sembra proprio che fossero lì in agguato, come si evince dal trailer che trovate anche in testa alla notizia.

Così, mentre Diana si prefigge di trovare la strega più potente d'Inghilterra, e Matthew prosegue le ricerche del Libro, faremo la conoscenza di alcune nuove aggiunte al cast, come Tom Hughes nel ruolo di Kit Marlowe, James Purefoy in quello di Philippe De Clermont, il fondatore della Congrega, e Steven Cree nei panni di Gallowglass De Clermont. Inoltre, Sheila Hancock sarà la strega Goody Alsop.

La seconda stagione di A Discovery of Witches debutterà a gennaio 2021 in tv.