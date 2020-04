Discworld: i romanzi fantasy di Terry Pratchett diventeranno una serie tv

Il mondo del fantasy si prepara a conquistare anche il piccolo schermo, e dopo la gigantesca serie de Il Signore degli Anelli anche l'adattamento di Discworld potrebbe conquistare i cuori degli appassionati del genere.

I romanzi di Terry Pratchett sono ambientati in un mondo immaginario, un pianeta a forma di disco che poggia su quattro elefanti, posti a loro volta sul dorso di una tartaruga gigante che vaga per l'universo. Il tono usato dall'autore è perlopiù parodico e nelle sue storie si ripropone di prendere gli elementi classici del fantasy per distorcerli in maniera ironica.

Grazie ad una collaborazione tra la casa editrice Narrativia, Endeavor Content e Motive Pictures la saga diventerà una serie tv. L'obiettivo dei produttori è quello di rendere la serie il più fedele possibile alla saga letteraria.

"I libri di <strong>Mondo Disco</strong> sono una grande fonte di gioia per milioni di lettori, giustamente; ogni paragrafo, ogni frase e ogni nota sono stati ideati con brillantezza e fiuto, e siamo impegnati a portare il mondo di Terry sullo schermo con il rispetto e la cura che si merita. Con questa partnership siamo orgogliosi di dire che Mondo Disco ha finalmente trovato la sua casa", afferma il direttore di Narrativia.

Anche la <strong>BBC</strong> ha in cantiere un progetto ispirato ai libri di Pratchett, come è possibile vedere dalle foto di The Watch, previsto per il 2020.