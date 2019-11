A quanto pare, Peter Parker non sarà a lungo il solo erede di Iron Man. Secondo le ultime voci, la piattaforma streaming Disney+ starebbe sviluppando una serie tv su Ironheart.

L'indiscrezione sarebbe stata riportata da HN Entertainment, che la riprenderebbe dal sito MCU Cosmic di Jeremy Conrad, generalmente alquanto informato sul buzz che circola intorno all'ambiente Marvel.

Secondo quanto segnalato da "una fonte che non ha ancora rivelato nulla di errato, una potenziale miniserie (limited series) per Ironheart sarebbe nelle prime fasi di sviluppo. Mentre un film rimane possibile, sembra che il personaggio [di Riri Williams/Ironheart] sarà introdotto tramite la serie prima di apparire nei film; proprio come Ms. Marvel".

Riri Williams a.k.a. Ironheart è un personaggio di recente creazione, nato nel 2015 dalla penna di Brian Michael Bendis e Mike Deodato, che si occupa delle illustrazioni.

Considerata un genio già dall'età di cinque anni, Riri, di natura assai introversa, era solita lavorare a delle invenzioni che potessero un giorno aiutare i supereroi, costruendosi addiritturittura un'armatura come quella di Iron Man, utilizzando del materiale rubato dal campus del M.I.T., dove fu stata ammessa all'età di 11 anni. Diventò Ironheart quando, alla fine di Civil War II, Tony cadde in coma dopo un combattimento contro Captain Marvel.

Tempo fa era comparso anche uno script di Jada Rodriguez per una potenziale pellicola su Ironheart, finita sulla Black List delle sceneggiature, mentre lo stesso Robert Downey Jr. vorrebbe fortemente Ironheart nel MCU.

Rimaniamo in attesa di conferme, smentite, o ulteriori dettagli sulla notizia.