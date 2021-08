Dishonored, Netflix al lavoro sulla serie TV? Il rumor è poco credibile

Mentre Netflix ha avviato lo sviluppo di una serie live-action di Pokémon, continuano a susseguirsi varie voci che vorrebbero il colosso dello streaming al lavoro su altre importanti trasposizioni a tema videoludico.

L'ultima di queste riguarda l'arrivo di un presunto progetto legato a Dishonored, la serie di videogiochi stealth di ambientazione steampunk sviluppata da Arkane Studios, ma si tratta di un'altro rumor attendibile. La fonte è infatti la stessa che ha poche settimane fa ha "anticipato" l'arrivo di uno show basato su Dragon Age, ovvero Giant Freakin Robot, sito di dubbia affidabilità che periodicamente indica l'arrivo di adattamenti tratti dai videogiochi più amati dal pubblico, da Demons Souls a Horizon: Zero Dawn e Final Fantasy, che però non hanno trovato conferma.

Le trasposizioni di videogiochi in arrivo in ogni caso non mancano, dato che già questo novembre (a meno di ulteriori posticipi) sarà possibile vedere in sala Resident Evil: Welcome to Raccoon City, mentre a febbraio 2022 sarà il turno di Uncharted con Tom Holland. Per altri approfondimenti, vi lasciamo a tutti gli adattamenti di videogiochi in arrivo al cinema in TV nel corso dei prossimi anni, senza dimenticare ovviamente l'attesissima serie HBO di The Last of Us.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una serie o un film di Dishonored? Fatecelo sapere nei commenti.