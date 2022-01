Disincanto 4, svelata la data di uscita della quarta stagione

Un anno dopo l’uscita della terza parte, Netflix ha finalmente annunciato la data di uscita dell'attesissima quarta stagione di Disincanto pubblicando anche il primo potster ufficiale che vede la protagonista Bean sul trono.

L'account Twitter ufficiale della serie animata ha pubblicato il primo poster della quarta stagione che rivela la data di uscita dei nuovi attesissimi episodi, Bean e i suoi magici amici torneranno su Netflix il 9 febbraio 2022. La "parte" quattro riprenderà esattamente da dove si era interrotta la precedente e sarà composta da dieci episodi ma sfortunatamente Netflix non ha ancora rilasciato un trailer ufficiale, per rinfrescarvi la memoria potete sempre dare un'occhiata al trailer di Disincanto 3.

La sinossi della quarta parte recita: "Il mistero delle origini di Dreamland e la posta in gioco per il suo futuro diventano sempre più chiari quando il nostro trio e il re Zøg si ritrovano in viaggi personali che alla fine si legheranno al destino del regno. Separati alla fine della Parte III, i nostri eroi corrono per riunirsi in questa vasta serie di dieci episodi. Si ritroveranno ovunque, dalle profondità dell'Inferno alle nuvole del Paradiso e ovunque nel mezzo, inclusi Ogreland, Steamland, sottomarini, monasteri, manicomi, la Foresta Incantata, il Dreamscape e altro ancora. Per tutto il tempo, i pezzi del puzzle, sia canonici che personali, si riveleranno ai fan."

Parlando nel lontano 2018, il co-sviluppatore Josh Weinstein ha ammesso che la "fine" per la serie ideata da Matt Groening (creatore de I Simpson e di Futurama) era in vista. "Conosciamo la fine. Sappiamo come vogliamo che la serie finisca", aveva rivelato. "Ovviamente, tutti direbbero 'Mi piacerebbe avere tempo altri 10 anni', ma non lo so. Non voglio essere avido. Potremmo raccontare la storia in cinque stagioni, potremmo in sette stagioni." Promettendo una conclusione definitiva, ha aggiunto: "Sarà davvero soddisfacente e sappiamo quale sarà quel finale".



In attesa di un trailer ufficiale vi lasciamo con alcune curiosità su Matt Groening, fateci sapere nei commenti se siete curiosi di vedere la nuova stagione!