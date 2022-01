Disincanto 4, il trailer della nuova stagione della serie di Matt Groening

E' passato oltre un anno dall'ultima stagione di Disincanto e i fan erano in attesa dell'arrivo della quarta parte della serie animata di Matt Groening, che ricorda i Simpsons in salsa medievale. Dopo il poster di Disincanto che ha svelato la data d'uscita, ecco il trailer ufficiale!

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale dei nuovi episodi della serie animata, confermando la data già ufficializzata: il 9 febbraio vedremo il ritorno di Bean e i suoi magici amici in Disincanto Parte 4.

Dieci nuovi episodi che riprenderanno il filo della serie dalla fine della terza parte, con un'enorme rivelazione: tutti fuori da Dreamland credono che quel luogo racchiuda poteri magici segreti. Qualunque cosa accada nella Parte 4, sembra proprio che ci dovremo aspettare un sacco di azione, stando anche a quanto vediamo nel trailer: in molti dentro e fuori il castello vogliono prendere il controllo di Dreamland e Bean dovrà lottare per difenderlo.

Le informazioni sulla trama di Disincanto Parte 4 ci dicono che: "Il mistero delle origini di Dreamland e la posta in gioco per il suo futuro diventano sempre più chiari quando il nostro trio e il re Zøg si troveranno in viaggi personali che alla fine saranno legati al destino del regno. Separati alla fine della Parte III, i nostri eroi si riuniscono in questa vasta serie di dieci episodi. Si ritroveranno ovunque, dalle profondità dell'Inferno alle nuvole del Paradiso e ovunque nel mezzo, inclusi Ogreland, Steamland, sottomarini, monasteri, manicomi, la Foresta Incantata, il Dreamscape e altro ancora. Per tutto il tempo, i pezzi del puzzle, sia canonici che personali, si riveleranno ai fan più impazienti".

Nell'attesa che Disincanto Parte 4 arrivi su Netflix tra pochi giorni, ecco alcune curiosità su Matt Groening, genio dell'animazione moderna.