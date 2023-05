Disincanto, le avventure di Bean proseguiranno in una serie a fumetti

Le avventure della principessa ribelle Bean non si fermeranno sul piccolo schermo: Disincanto diventerà un progetto a fumetti di Matt Groening.

Tempo fa si vociferava che il creatore dei Simpson fosse già al lavoro sui nuovi episodi della quinta stagione di Disincanto, serie animata Netflix il cui successo non è mai stato all'altezza delle aspettative. Non si hanno notizie certe sul ritorno sul piccolo schermo del trio magico composto da Bean, Luci ed Elfo ma Matt Groening ha confermato che Disincanto diventerà un fumetto.

Il primo importante progetto su carta di Groening dalla chiusura di Bongo Comics (I Simpson e Futurama per intenderci) sarà edito da Titan Comics sotto il titolo di Disincanto: Racconti non raccontati vol.1: "Solo i primi due numeri di questi fumetti sono stati precedentemente pubblicati come esclusiva della convention nel 2019, e oltre 500 pagine e 17 numeri di strisce originali, con storie completamente nuove, sono rimasti inediti... fino ad ora. Il primo romanzo grafico di questa entusiasmante serie presenta anche contenuti esclusivi dei creatori dello spettacolo", si legge nell'annuncio pubblicato da Titan Comics.

Dopo la quarta stagione di Disincanto, a nostro parere la migliore di tutta la serie come scriviamo nella nostra recensione di Disincanto 4, non è mai stata rivelata la data di uscita della quinta stagione della serie animata del papà dei Simpson. I fan temevano che lo show fosse vicino alla cancellazione, viste le recenti azioni di Netflix, ma al momento tutto tace sul destino di Disincanto sul piccolo schermo.