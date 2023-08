Disincanto, Bean incontra Dio e Satana nel trailer della quinta e ultima stagione!

La nostra recensione di Disincanto 4 evidenzia una rivalutazione del tutto positiva, e ci auguriamo che valga lo stesso per i prossimi episodi: a suggerircelo è il nuovo trailer della quinta e ultima stagione, che debutterà su Netflix il 1° settembre 2023.

"Tutto giunge al termine" scrive Netflix nella descrizione. "Abbiamo visto Bean crescere, da principessa riluttante a provocatoria ribelle, e ora, nella quinta parte della serie, il suo viaggio arriverà finalmente alla conclusione epica – a cui si aggiunge il confronto definitivo con la Regina Dagmar, la sua madre demoniaca". A ribadire la difficoltà dell'impresa è la stessa voce narrante: "Ora devono rimanere uniti per la loro sfida più grande, nel tentativo di salvare Dreamland una volta per tutte".

Altri dettagli ci vengono forniti dalla sinossi ufficiale: "Per salvare Dreamland dal malvagio governo della Regina Dagmar, Bean deve sconfiggere sua madre e sfuggire a una profezia secondo la quale ucciderà qualcuno che ama. La posta in gioco è più alta che mai mentre i nostri eroi affrontano Satana, un cadavere senza testa, uno scienziato malvagio e, cosa più terrificante di tutte, il loro vero destino".

Disincanto (Disenchantment in lingua originale) è una serie animata ideata da Matt Groening, creatore de I Simpson e Futurama. Le prime quattro stagioni contano quaranta episodi complessivi, il primo dei quali ha debuttato il 17 agosto 2018 in anteprima mondiale. Tra i doppiatori italiani, ricordiamo ossa Caputo, Edoardo Stoppacciaro, Alessandro Quarta e Stefano Thermes.

Nonostante il finale della serie sia in dirittura di arrivo, i fan non devono disperarsi: potranno assistere alle avventure di Bean, Elfo e gli altri personaggi ancora a lungo, perché Disincanto proseguirà in una serie a fumetti.