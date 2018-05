Disincanto: ecco 4 immagini della nuova serie di Matt Groening, il creatore dei Simpson

Matt Groening, la super mente creativa dietro i successi de I Simpson e Futurama, è tornato con una nuova serie animata, che andrà in onda su Netflix e che si intitolerà Disenchantment, Disincanto, cioè.

Ma di cosa parlerà questo nuovo prodotto? Beh, sarà una specie di favola ma... Non sarà classica, come probabilmente suggerisce anche il titolo. I primi dieci episodi di Disenchantment andranno in onda su Netflix il prossimo 17 agosto e la storia parlerà di Bean, che è una principessa (ma alcolizzata), e dei suoi compagni, l'elfo di nome... Elfo e il demone Luci: tutti loro vivono nel mondo non troppo incantato di Dreamland.

Tutto il dissacrante spirito creativo di Groening sarà magicamente trasferito in un mondo popolato da troll, demoni e creature fantastiche, oltre che esseri umani (che non mancano mai).

Date un'occhiata alla galleria e diteci cosa pensate di questa nuova serie nei commenti, qui sotto: vi ispira? parlatecene!