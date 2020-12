Disincanto: I protagonisti diventano fenomeni da baraccone nei poster della serie Netflix

Il trailer di Disincanto ha rivelato quando potremo vedere le nuove avventure di Bean, Elfo e degli altri protagonisti della serie prodotta da Matt Groening e disponibile su Netflix. Inoltre sono stati condivisi dei divertenti poster dedicati ai personaggi

Trovate le immagini in calce alla notizia, lo stile ricorda quello circense, inoltre nei poster sono presenti alcune delle battute più famose incentrate sui protagonisti, come quello di Luci, che viene spesso confuso con un gatto. Nel corso della seconda stagione abbiamo potuto assistere alle vicende di Bean, principessa ed erede al trono del regno di Dreamland, la cui vita cambia completamente dopo il suo incontro con Elfo. Il trailer ha rivelato che le puntate della terza stagione saranno ambientate subito dopo le vicende del finale di stagione della seconda parte, oltre ad aver mostrato qualche dettaglio in più del regno di Steamland.

I fan dello show dovranno aspettare il prossimo 15 gennaio per vedere gli episodi inediti dello show in cui sono presenti i doppiatori Abbi Jacobson, Eric Andre e Nat Faxon. Mentre aspettiamo vi segnaliamo questa intervista a John DiMaggio su Disincanto, in cui rivela qualche dettaglio in più sul modo in cui sono stati registrati i dialoghi di questa stagione dello show di Netflix.