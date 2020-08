Disincanto, John DiMaggio sulla terza stagione: 'Sta arrivando'

Dopo il rinnovo di Disincanto per una terza stagione, non abbiamo più avuto altre notizie delle prossime avventure di Bean, Elfo e gli altri. Il doppiatore di Zog ha quindi dato un breve aggiornamento sullo stato dei lavori.

John DiMaggio, durante un evento con la stampa per promuovere una sua nuova serie su Audible, ha risposto anche alle domande riguardo lo show di Matt Groening, in particolare sulla data di uscita della terza stagione. Ecco il suo commento: "In realtà non so cosa posso dire riguardo Disincanto. Ma avete ragione, sta tornando. Stiamo lavorando su diversi episodi, siamo in produzione. Sono stato allo studio per registrare delle parti e qualcosa lo avevo già registrato a casa, abbiamo lavorato in entrambi i modi. Ma si, sta arrivando. Non ho ancora una data precisa da darvi, ma credetemi, quando sapremo qualcosa in più lo scoprirete subito sui social media".

I fan aspettano con ansia di sapere quando potranno rivedere le vicende di Bean, che nel corso della seconda stagione si è riunita con la madre, la regina Dagmar, anche se il risultato non era quello sperato dalla protagonista. Mentre aspettiamo vi segnaliamo questa notizia con i diversi easter egg di Futurama presenti negli episodi di Disincanto e in particolare nella seconda stagione dello show.