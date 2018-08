Disincanto: Josh Weinstein sulla serialità dello show, l'ambientazione fantasy e Netflix

Recentemente ha debuttato su Netflix Disincanto, la nuova serie animata di Matt Groening, padre de I Simpson e Futurama. Parlando con The Hollywood Reporter, Josh Weinstein, collaboratore di lungo corso dell'animatore, ha scambiato qualche battuta su alcuni dettagli dello show.

"Credo che Gravity Falls sia stato un pioniere delle serie animate, ha iniziato ha raccontarle tramite una storia serializzata. [Il creatore] Alex Hirsch e Disney sono stati molto coraggiosi. Ogni episodio si regge da solo, ma fa comunque parte di una grande storia. Mi ha ispirato molto." ha detto Weinstein. "Abbiamo deciso di fare un passo ulteriore, creando un racconto epico su più stagioni. Sappiamo già come andrà a finire la serie."

Il produttore esecutivo ha parlato anche del modello Netflix, che come sappiamo prevede il debutto della stagione nella sua interezza e una struttura formata da una decina di episodi. "E' perfetto. Questi 10 episodi sono come un film epico di 5 ore. Probabilmente le persone lo guarderanno molto velocemente, perché lo show ti spinge a farlo. E' fatto intenzionalmente, e cade proprio a pennello. Da spettatore, spesso sono frustrato dall'attesa tra un episodio e l'altro. Spero che la gente rimarrà soddisfatta."

Infine, Weinstein ha rivelato i dettagli dietro alla scelta di ambientare la serie in un mondo fantasy medievale: "Questo show è un storia di ambientazione raccontata in uno sfondo fantasy, come Futurama o Il Signore degli Anelli. E' anche simile ad American Graffiti. La storia è incentrata sul trio e il loro modo di affrontare il mondo per la prima volta da adulti." Il produttore poi ha concluso: "Noi sfruttiamo la nostra esperienza di smarrimento che abbia vissuto a quell'età. Questo riflette il mondo attuale. C'è sempre l'opportunità di prendere in giro il mondo odierno attraverso il passato."

Disincanto è attualmente disponibile su Netflix.