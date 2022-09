Disincanto: Matt Groening a lavoro sui nuovi episodi

Ve lo abbiamo già detto nella recensione della quarta stagione di Disincanto, probabilmente quelli usciti ad inizio anno sono stati gli episodi migliori della serie Netflix ideata dal papà dei Simpson, ma non sembra comunque essere giunta la fine per Bean e i suoi amici.

In questi giorni la Disney sta monopolizzando tutta l'attenzione del pubblico sui suoi prodotti tra annunci a sorpresa, trailer e locandine nuove di zecca. Parallelamente, però, anche in casa Netflix alcuni progetti sembrano riprendere piede e tra questi è presente anche Disincanto di Matt Greoning.

Le avventure della principessa Bean, il suo demone personale Luci e l'esuberante compagno Elfo avranno un continuo, quindi, e il tutto si andrà ad aggiungere alle già 40 puntate presenti sulla piattaforma streaming a partire dal 2018. La quarta stagione era stata così descritta da Netflix: "Il mistero delle origini di Dreamland e la posta in gioco per il suo futuro diventano sempre più chiari mentre il nostro trio e il Re Zøg si ritrovano ad affrontare viaggi personali che alla fine si ricollegano al destino del regno".

La data di uscita della quinta stagione non è stata ancora rivelata, ma dopo le ultime dichiarazioni di Groening (che ha annunciato anche nuovi episodi di Futurama) potrebbero a breve uscire annunci in merito. Nel frattempo ecco la lista delle serie Netflix in uscita questo mese.