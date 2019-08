Disincanto: Netflix pubblica il teaser della Parte 2

Netflix ci riporta nel bizzarro regno fantasy di Dreamland grazie al primo teaser della seconda parte della prima stagione di Disincanto, la serie animata ideata da Matt Groening, autore di altre celebri prodotti televisivi come I Simpson e Futurama.

La principessa Bean, poco adatta alla vita di corte, il simpatico e maldestro Elfo e il malefico e dissacrante demone Luci torneranno all'interno della piattaforma streaming di Netflix il prossimo 20 settembre con dieci nuovi episodi che andranno a completare la prima stagione.

La prima parte si era conclusa con un finale aperto e inaspettato, che aveva lasciato molti dubbi su un ipotetico ricongiungimento del trio di amici. In questo breve teaser dalla durata di ventisette secondi, invece, vediamo Elfo arrivare apparentemente privo di vita su in isola, trascinato dalle onde. Qui viene raccolto da alcune persone e subito dopo vediamo Bean disperata per la perdita dell'amico. Ma il tono del video cambia radicalmente quando da una fiamma si sente la voce di Elfo rispondere alle richieste di Bean. Il teaser termina poi con l'annuncio dell'uscita del trailer ufficiale che avverrà la prossima settimana.

Se siete appassionati dei prodotti ideati da Matt Groening potete leggere il nostro speciale su Disincanto e l'animazione, mentre per quel che riguarda la famiglia gialla più famosa della storia della televisione ci sono nuove notizie sulla possibilità di uno spin-off de I Simpson.