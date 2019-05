Disincanto: rivelata la data di uscita dei nuovi episodi!

Netflix ha annunciato ufficialmente la data di uscita dei nuovi episodi di Disincanto, l'irriverente serie animata fantasy nata dalla mente di Matt Groening, celebre creatore de I Simpson e Futurama.

I 10 nuovi episodi della prima stagione dello show debutteranno il prossimo 20 settembre, come potete leggere nel nuovo poster ufficiale che vi riportiamo in calce alla notizia. Inoltre ricordiamo che Netflix, nonostante la tiepida accoglienza riservata allo show da parte di pubblico e critica, ha deciso di dare piena fiducia a Matt Groening dando il via libera per una seconda stagione composta da 20 episodi, che verrà nuovamente divisa in due parti in arrivo nel 2020 e 2021.

Disincanto è ambientata nel fatiscente regno medievale di Dreamland e segue le vicende della principessa Bean, il cui primo pensiero è sempre quello di ubriacarsi con il suo compagno d'avventure Elfo e il suo demone personale Luci.

Il decimo episodio della prima stagione ha visto la caduta di Dreamland mentre Bean è riuscita a fuggire insieme a Dagmar grazie ad una barca. Nel frattempo Elfo è stato recuperato da dei misteriosi personaggi, presumibilmente delle sirene.

Per saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Disincanto e il nostro approfondimento sugli Easter Egg de I Simpson e Futurama. Cosa vi aspettate dai nuovi episodi dello show? Fatecelo sapere nei commenti!