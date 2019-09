Disincanto: scopriamo quando sarà disponibile la seconda parte su Netflix

L'attesa è finalmente finita: come avete potuto leggere nell'annuncio di Disincanto 2 a partire dalla giornata di oggi venerdì 20 settembre, saranno disponibili le puntate che compongono la seconda parte della stagione iniziale della serie scritta da Matt Groening.

Come sicuramente ricorderete i primi episodi si erano conclusi con la fine del regno di Dreamland e la presunta morte di Elfo. Nel frattempo Bean, principessa di un reame ormai distrutto, dovrà viaggiare tra Paradiso e Inferno per cercare di salvare il suo amico e curare la maledizione che grava sui suoi concittadini, trasformatisi in pietra.

La vicenda si svilupperà in 10 puntate, che secondo gli standard di Netflix saranno disponibili a partire dalle ore 9. Non resta che preparasi per una maratona del nuovo cartone firmato Matt Groening, così da essere completamente immuni a spoiler di qualsiasi tipo. Nel cast di doppiatori troveremo nomi importanti: John DiMaggio, famosa voce di Bender nella versione statunitense di Futurama sarà Re Zog il comico Eric Andre avrà la parte del dissacrante demone Luci e infine la protagonista sarà Abbi Jacobson, salita alla ribalta grazie a Broad City.

Come avete potuto leggere dalla nostra recensione di Disincanto la serie non è esente da errori, nonostante questo l'azienda statunitense di streaming ha rinnovato lo show per una seconda stagione, divisa in due parti e che andrà in onda nel 2020 e nel 2021.