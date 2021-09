Star Wars: saranno più di 10 le serie in uscita su Disney+ entro il 2023

Quando abbiamo finalmente il poster e la data di uscita della serie The Book of Boba Fett, la Disney, come riportato da The Hollywood Reporter, ha importanti piani per la celebre saga di Star Wars: 11 le serie del franchise previste per i prossimi due anni.

Come sappiamo fra queste ci saranno dei ritorni importanti, che avverranno nei prossimi mesi, come quello della serie The Mandalorian sulla cui produzione abbiamo avuto recentemente informazioni. L'altro show confermato è The Bad Batch, mentre si parla anche di altre serie su Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Andor, Lando, A Droid Story, e Acolyte. Mancherebbero ovviamente all'appello tanti altri prodotti, considerando che il numero indicato dalla Disney è di 11.

Ricordiamo che si parla principalmente di serie, dunque si tratta di un numero decisamente importante che viene spalmato in un periodo relativamente breve. I fan sperano che l'annuncio dei prodotti mancanti potrebbe arrivare questo Dicembre nel corso del celebre evento chiamato Investor’s Day. Così come sta accadendo con la Marvel, il colosso dello streaming si sta prendendo sulle spalle questo celebre franchise, aiutandolo ad espandersi ancora di più, e creando sempre più entusiasmo nei numerosi fan di Star Wars.

Secondo voi su chi potrebbero essere le altre serie previste dalla Disney? Fatecelo sapere nei commenti!