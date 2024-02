Disney+, 3 nuove serie tv inedite in arrivo in streaming a marzo 2024

Se avete già consultato le ultime 5 nuove uscite di Disney+ per febbraio 2024, è arrivato il momento di prendere appunti in vista delle prossime serie tv in arrivo a marzo.

Se siete curiosi e state cercando nuovi titoli da vedere, ecco 3 nuove serie tv in arrivo in streaming su Disney+ a marzo 2024:

Morte e altri dettagli , dal 5 marzo: la serie è incentrata sulla brillante e irrequieta Imogene Scott (Violett Beane), che si ritrova nel posto sbagliato/nel momento sbagliato (ok, è stata un po’ colpa sua) e diventa la prima sospettata in un misterioso omicidio. L’ambientazione? Un transatlantico del mediterraneo sontuosamente restaurato. I sospetti? Ogni ospite e ogni membro dell’equipaggio. Il problema? Per dimostrare la sua innocenza, deve collaborare con un uomo che disprezza: Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), il più grande detective del mondo.

Genius: MLK/X, dl 13 marzo: la nuova stagione della serie antologica vincitrice del premio Emmy, intitolata GENIUS: MLK/X, si concentra su due figure iconiche: Martin Luther King Jr. (interpretato da Kelvin Harrison Jr.) e Malcolm X (interpretato da Aaron Pierre). La serie ripercorre gli anni della formazione influenzati da padri forti e ingiustizie, e le storie complesse e complementari che hanno plasmato le loro identità e rendendoli il cambiamento che desideravano vedere nel mondo. Questa serie offre uno sguardo intimo sulle loro vite, mostrandoli non solo come leader pubblici, ma anche come mariti, padri, fratelli e figli, mettendo in luce la loro umanità dietro le iconiche figure.

Nell - Rinnegata, dal 29 marzo: Nell Jackson, una giovane donna scaltra e coraggiosa, si ritrova incastrata per un omicidio e diventa inaspettatamente la più famosa fuorilegge dell'Inghilterra del XVIII secolo. Ma quando appare uno spirito magico chiamato Billy Blind, Nell capisce che il suo destino è più grande di quanto avesse mai immaginato.

Per altri contenuti, date un'occhiata al trailer di Thank you Good Night, la serie tv su Bon Jovi in arrivo ad aprile su Disney+.