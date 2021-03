Disney+, le 3 principali novità della settimana che dovreste tenere d'occhio

Disney+ offre un catalogo straordinario di film e serie tv da guardare in ogni momento e offre sia tantissime produzioni originali, sia show precedentemente trasmessi su Disney Channel e/o ABC. Ecco le uscite che dovreste tenere d’occhio nei prossimi giorni.

WandaVision (episodio finale)

Il 5 marzo 2021 su Disney+ arriverà il nono e ultimo episodio di WandaVision, la serie con protagonisti Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) che ha dato il via alla “Fase 4” del Marvel Cinematic Universe ed è stata un successo. Il finale dovrà rispondere a molti interrogativi ed è attesissimo dai fan di tutto il mondo.

Dollface

Dal 4 marzo 2021 Dollface sarà disponibile su Disney+ nel catalogo Star, la serie con protagonista Kat Dennings è composta da dieci episodi con una seconda stagione in produzione. La serie segue la storia di una giovane donna che, dopo essere stata abbandonata dal suo fidanzato storico, deve fare i conti con la propria vita per rientrare letteralmente e metaforicamente nel mondo delle donne e riaccendere le amicizie femminili che si è lasciata alle spalle nel corso degli anni.

Filthy Rich – Ricchi e colpevoli

La serie con protagonista Kim Cattrall, la Samantha Jones di Sex and the City, arriverà in realtà la prossima settimana, il 12 marzo, ma è sicuramente un prodotto da tenere d’occhio in arrivo sul catalogo Disney+/Star. La prima stagione è composta da 10 episodi ed è descritta come un “dramma familiare gotico in cui la ricchezza, il potere e la religione si scontrano - con risultati esageratamente da soap opera".



