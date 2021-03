Disney+, 3 serie TV d'azione da guardare sulla piattaforma nel weekend

Con l'arrivo di uno show come The Falcon and the Winter Soldier sulla piattaforma streaming di Disney+, sono in molti che hanno riscoperto l'amore per un certo tipo di prodotti action e pieni di movimento, e magari siete alla ricerca di qualcosa da guardare durante il weekend, all'insegna dell'adrenalina e dell'intrattenimento.

Mentre vi abbiamo già illustrato quali siano le novità cinematografiche in arrivo nei prossimi giorni su Disney+, oggi vogliamo proprio indicarvi tre show televisivi, vecchi e nuovi, da vedere se siete appassionati del genere action, e volete passare un fine settimana pieno di emozioni.

Big Sky

Serie attualmente in produzione, e in uscita con un episodio a settimana, Big Sky - nella quale troviamo come protagonista la Katheryn Winnick di Vikings - si presenta come una piacevole ripresa del genere thriller poliziesco, che analizza in maniera attuale molte delle follie dell'America post COVID-19 (ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima di Big Sky). Prodotto da tenere d'occhio, anche in ottica futura.

24

Passiamo invece a un grande classico, una serie senza tempo e che vi terrà incollati alle sedie dal primo all'ultimo momento. Protagonista di 24 è Jack Bauer (interpretato da Kiefer Sutherland), agente federale della Counter Terrorist Unit di Los Angeles, alle prese ogni giorno con un diverso caso che potrebbe minacciare la sicurezza degli Stati Uniti interi.

Homeland - Caccia alla spia

Infine, chiudiamo come un prodotto a metà tra il presente e il classico. Homeland è uno show piuttosto corposo, che consta di ben 8 stagioni, e che si è concluso nel 2020. Protagonista è Carrie Mathison (Claire Danes), analista della CIA, costretta a fare i conti con tutte le contraddizioni della caccia al terrorismo attuata in America, in un mondo sempre più frammentato e pieno di pericoli.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo alle 5 migliori serie sul servizio Star di Disney+, la palla passa a voi: conoscevate queste serie presenti su Disney+? Le avete già viste? Volete recuperarle durante questo weekend? Fatecelo sapere!