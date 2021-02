Disney+, 3 serie TV Marvel da guardare aspettando i nuovi episodi di WandaVision

Grazie al magico servizio di streaming di Disney+, gli spettatori non solo hanno accesso a film e serie Disney, ma anche all'incredibile universo Marvel. Quest'ultimo non è solo film, ma anche tante serie di successo che non vanno perse.

In queste settimane stiamo apprezzando la nuova serie WandaVision che con stravaganza e innovazione sta portando una ventata di aria fresca in una piattaforma viva, ma forse troppo ferma alle vecchie glorie del passato. Gli episodi di WandaVision escono una volta a settimana, quindi vediamo insieme quali sono le altre tre serie televisive Marvel che dovete assolutamente vedere durante i tempi di attesa.

Iniziamo con Agent Carter, serie che si concentra sull'agente SHIELD Peggy Carter. Per i veri fan che non si preoccupano delle storie intermedie del Marvel Cinematic Universe, questo è un ottimo modo per recuperare anche serie canonica Agents of SHIELD. Non si conosce bene il futuro di questa serie dato che al momento pare che sia stata sospesa, ma qualora Disney dovesse riprenderne le redini voi potete già farvi trovare pronti.

Continuiamo con Marvel Studios: Assembling A Universe, una serie di documentari sulla creazione dell'incredibile franchise noto come Marvel Cinematic Universe. Da Captain America ad Agents of SHIELD, è praticamente la guida visiva definitiva ai film Marvel e dovrebbe sicuramente essere il massimo livello di cose da guardare per i fan esperti. Assembling a Universe è lo sguardo perfetto dietro le quinte di uno degli universi più amati e di successo mai portati sul grande o piccolo schermo.

Terminiamo con Marvel's Runaways, una serie di supereroi live-action realizzata da Marvel e Hulu. I protagonisti sono un gruppo di meta-umani adolescenti che si scontrano con i loro genitori supercriminali. Non sono X-Men o Big Hero 6, ma sono sicuramente un gruppo interessante di giovani interessanti. L'intensità, il pericolo e il potere dietro questa serie sono tutti elementi che costituirebbero un film eccellente per l'MCU, ma al momento basta la serie.

Vi ricordiamo che a breve faranno parte del catalogo Disney+ anche i contenuti per adulti del canale Star tra cui Lost, How I Met Your Mother, Desperate Housewives, 24, Prison Break e molte altre serie che potete scoprire nel nostro approfondimento.