Disney+, 3 titoli Marvel e Star Wars da vedere nel mese di marzo

Si prepara ad ampliarsi ulteriormente il catalogo di Disney+: la piattaforma di streaming del colosso dell’intrattenimento si prepara infatti per un marzo ricco di uscite con la pubblicazione in streaming di nuovi contenuti relativi al brand Marvel e con la prosecuzione della terza stagione della serie animata di Star Wars, The Bad Batch.

Dopo aver parlato della nuova offerta per abbonarsi a Disney+, torniamo ad occuparci delle uscite in streaming sulla piattaforma per riportare i nuovi prodotti dedicati a due delle pietre miliari delle produzioni della Casa di Topolino.

Per quanto riguardi l’universo Marvel, il marzo 2024 vedrà il debutto sul piccolo schermo di Morbius, opera che fa parte della narrazione allargata del mondo di Spider-Man che Sony sta portando avanti con alterni risultati e l’uscita dei primi episodi dell’attesissima X-Men ’97, con le prime due puntate che riprenderanno la narrazione dello show degli anni ’90 del secolo scorso, X-Men: La Serie Animata.

Il franchise creato da George Lucas vedrà invece l’arrivo di cinque episodi del terzo capitolo di The Bad Batch, regalando ai fan un doppio appuntamento nel corso della settimana che segnerà il giro di boa del mese.

Morbius è in uscita già nella giornata di oggi, primo marzo 2024, mentre per quanto riguardi il cartone dedicato ai mutanti, gli appassionati dovranno aspettare i primi due episodi rispettivamente fino al 20 e al 27. The Bad Batch vedrà una puntata uscire il 6 marzo, due nuovi episodi il 13 e quindi, ulteriori due capitoli ancora nei giorni del 20 e del 27 marzo.

Un calendario ricco di appuntamenti, dunque, capace di riempire il tempo libero del pubblico con una programmazione di tutto rispetto e con appuntamenti cadenzati e continui.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi progetti di cui potranno usufruire gli abbonati alla piattaforma, vi lasciamo al trailer e alla data d’uscita di Thank You Good Night.