Disney+, ecco 5 capolavori che non potete perdervi in streaming

Disney+ è una piattaforma arrivata in Italia il 24 Marzo 2020, e che nel suo primo anno e mezzo di attività ha già raccolto un gran numero di adesioni da parte del pubblico. Il grande merito del servizio streaming è di offrire contenuti che mettono davanti allo schermo grandi e piccoli. Ecco secondo noi, ad oggi, le sue 5 serie migliori.

Vi ricordiamo che questa lista è puramente soggettiva.

The Mandalorian

Ci troviamo nell'universo di Star Wars, che con questa serie live action ha conquistato nuovi e vecchi fan. Lo show segue le vicende di un cacciatore di taglie che svolge il suo lavoro nelle remote regioni della Nuova Repubblica a pochi anni dalla caduta dell'Impero Galattico.

La serie è stata accolta molto bene dai fan del franchise e non, e adesso tutti attendono la terza stagione, di cui dovrebbero essere da poco iniziate le riprese.

WandaVision

Questa volta ci spostiamo nel MCU. La serie che segue Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch può vantare una grande scrittura. Le vicende dello show sono successive a quelle di Endgame, e vengono raccontate attraverso una commistione di stili e un viaggio tra epoche diverse davvero ben scritti. Inoltre, anche gli effetti speciali sono notevoli, trattandosi di una serie. Se siete curiosi, vi abbiamo parlato di tutto ciò nella nostra recensione di WandaVision.

Boris

Come poteva mancare la serie cult italiana per eccellenza nella nostra lista? Boris è un prodotto di alta qualità, che prende in giro il modo di fare TV del nostro Paese, portandoci sul set di una fiction. Si tratta di tre stagioni divertentissime, che non potete non aver divorato in un pomeriggio. E se non vi piace, lasciatevelo dire: "quanto siete italiani"!

X-Men

Ci spostiamo sull'animazione. Se siete dei fan dei mutanti della Marvel, non potete non aver visto questa serie, che porta sullo schermo alcune delle storie più belle di questi ultimi. La caratterizzazione dei personaggi, in questa opera, è perfetta, e la narrazione è davvero emozionante.

American Horror Story

D'accordo, qualcuno potrà non pensarla come noi, ma è innegabile che questa serie è un must-see per gli amanti del brivido. Ogni stagione dello show ha un'ambientazione e protagonisti diversi, e tante sono le morti che vediamo nel tempo. In cima a tutte le stagioni ci sono Asylum e Apocalypse, ma onestamente sono tutte da vedere.