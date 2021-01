Disney+: i 5 cartoni animati migliori di sempre sulla piattaforma

Dopo un periodo di stallo, Disney + ha ricominciato a sorprendere i suoi abbonati. Tra l'uscita della splendida WandaVision e l'arrivo di Star che porterà su Disney+ contenuti per adulti, il momento per la piattaforma streaming è propizio, riuscendo a conquistare sempre più pubblico, convincendo della validità del suo catalogo anche i più scettici.

Oggi siamo qui per presentarvi le 5 migliori serie animate che potete trovare sulla piattaforma: adatte a chi volesse ritrovare alcuni dei cartoni animati durante l'infanzia o anche a coloro che le scopriranno per la prima volta.

Duck Tales

Considerata una delle serie più importanti della storia Disney, Duck Tales ha sempre affascinato grandi e piccini sin dalla sigla italiana davvero accattivante (chi non l'ha cantata almeno una volta?). Inoltre, sulla piattaforma è disponibile anche il più che valido reboot del 2017 dello show. Da vedere assolutamente.

Darkwing Duck

Un altro tuffo nel passato, altre vicende di paperi. Darkwing Duck parte come vero e proprio spin-off di Duck Tales, per poi ottenere una rilevanza tutta sua. Il motivo? La grande capacità di intrattenere il pubblico ed essere apprezzabile anche da un pubblico più maturo, non direttamente "target" della serie.

Kim Possible

Uno dei grandi capostipiti dell'era "Disney Channel" è, sicuramente, Kim Possible. La serie è incentrata sulle avventure del super agente segreto Kim e dell'amico (e anche qualcosa di più) Ronald "Ron" Stoppable, nel loro tentativo di vivere al meglio la doppia esistenza di liceali ed eroi in grado di salvare il mondo dai più efferati criminali. Un must.

RicreAzione

Il grande classico per ogni adolescente. RicreAzione segue le avventure di un gruppo di bambini intenti a godersi il più possibile i momenti dedicati allo svago, tra una lezione e l'altra. La peculiarità? Il cortile della scuola è una vera e propria monarchia (quante citazioni al Signore delle Mosche), e molte (dis)avventure attendono i protagonisti.

I Simpson

Pensavate che ci fossimo dimenticati della serie animata più importante di Disney+, vero? Assolutamente no, ed è per questo che la includiamo nella classifica. Il grande capolavoro firmato da Matt Groening, uno degli show più popolari nella storia della televisione, non ha di certo bisogno di presentazioni, ma solo di essere visto immediatamente sulla piattaforma, per recuperarne vecchi e nuovi episodi. Se volete leggere di alcuni argomenti riguardo allo show, vi lasciamo a un nostro approfondimento su gli episodi più controversi della storia de I Simpson di cui poter discutere insieme.

