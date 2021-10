Disney+, 5 novità di fine Ottobre da tenere assolutamente d'occhio

Ultimamente Disney+ sta puntando al mercato anime. Il colosso americano, infatti, già da quest'anno ha iniziato ad ampliare il proprio catalogo, inserendo prodotti Original, e adesso ha deciso di puntare ancora più in alto. Tante le uscite per questi ultimi giorni di Ottobre, che contano serie e film di alta qualità. Ecco quelli da tenere d'occhio.

THE NIGHT HOUSE - LA CASA OSCURA (27 Ottobre)

La casa oscura è un horror da tenere d'occhio, che ha fatto il suo esordio sulla piattaforma ieri 27 Ottobre. Si tratta di un film, che vede al centro della vicenda Beth, una donna sconvolta dalla morte del marito, evento che la porta ad avere visioni, incubi e a sentire una presenza. Nel tentativo di ottenere risposte, la donna inizia allora a guardare tra le cose del marito, tirando fuori però una trama sempre più fitta di misteri.

WHITE COLLAR (27 Ottobre)

La celebre serie del 2009 con Matt Bomer è una di quelle che non potete non aver visto. Nello show Bomer interpreta Neal Caffrey, il ladro e falsario più ricercato dall'FBI, che un bel giorno evade dalla prigione. La sua fuga non dura molto, perché l'agente Peter Burke lo trova quasi subito. Era stato lui a catturarlo la prima volta, e la seconda decide di fare qualcosa di inaspettato: gli propone una collaborazione in cambio della libertà. Vigilata ovviamente. Infatti il genio e l'esperienza di Caffrey potrebbero tornargli utili. E così sarà.

ROCKY HORROR PICTURE SHOW (29 Ottobre)

In questo caso si tratta di un vero classico, il film perfetto da guardare ad Halloween: il musical horror del 1975 Rocky Horror Picture Show. Qui seguiamo i giovani Brad e Janet, due freschi promessi sposi che, bloccati nel bosco durante una tempesta, vanno a bussare alla porta di un castello. Qui vengono accolti da personaggi unici, che li introdurranno in una realtà dove tutti possono dare sfogo alla propria libertà sessuale e di espressione.

MR.INBETWEEN (27 Ottobre)

Fa il suo debutto in italia Mr.Inbetween, black comedy ispirata al film del 2005 The Magician. Il protagonista è Ray Shoesmith, un criminale con un suo codice etico che prova a gestire le sue relazioni, il suo rapporto con la genitorialità e un fratello che non sta bene.

I SEGRETI DI SELPHUR SPRINGS (20 Ottobre)

In questo caso parliamo di una serie di fantascienza targata Disney Channel, canale dove negli USA ha debuttato a Gennaio 2021. Al centro della vicenda c'è la dodicenne Griffin Campbell, che si trasferisce in un albergo abbandonato a Sulphur Springs a causa del lavoro del padre. In questo luogo girano voci che si aggiri Savannah Dillon, una ragazza scomparsa anni prima. Indagando sulla vicenda con la sua amica Harper, Griffin scoprirà un portale che la porterà indietro di 30 anni, nel periodo in cui Savannah è scomparsa, per scoprire finalmente la verità.