Disney+, 5 novità da tenere d'occhio in streaming questa settimana

Settembre è un mese impegnativo per i fan delle serie TV, perché coincide con il ritorno di molti show, e con l'arrivo di prodotti nuovi. Disney+ ha recentemente rinnovato un suo Original, e continua a proporre prodotti adatti a tutte le età. Ecco 5 uscite da tenere d'occhio questa settimana.

Bless The Harts - Stagione 1 (15 Settembre)

Si tratta di una serie animata adatta a tutti, che seguirà le vicende della famiglia Harts, che vive nelle ristrettezze economiche e che, ben lontana dal sogno americano, è in grado di godersi i valori fondamentali della vita: amore, amicizia, rapporti. Tematiche importanti, che regalano grandi emozioni allo spettatore.

The Orville - Stagioni 1-2 (15 settembre)

Sulla scia di Star Trek arrivano queste due stagioni di The Orville, che si presenta come una parodia delle serie che raccontano di avventure spaziali. Il progetto di Seth MacFarlane ci porta a seguire un improbabile equipaggio nelle sue avventure. Una buona serie per passare il tempo.

Stumptown - Stagione 1 (15 settembre)

Cobie Smulders torna sui nostri schermi con questa serie crime, in cui interpreta una veterana di guerra che, tra situazioni personali e familiari molto complesse, si ritroverà faccia a faccia con la polizia che non apprezzerà le sue incursioni dovute al suo nuovo lavoro di investigatrice privata.

Disney: noi principesse sempre - Stagione 1 (17 settembre)

Non fatevi ingannare dal titolo: questa serie è interessante ed è per tutti. Si tratta di storie inedite, che coinvolgono le principesse Disney e saranno dirette, in quattordici capitoli, da famosi registi provenienti da tutto il mondo.

Nona - Corto (17 Settembre)

Come bonus aggiungiamo un cortometraggio. La protagonista è una nonna che, nel suo giorno off, vuole guardare lo Smackdown, ma le viene lasciata la nipotina, che vuole invece giocare con lei. Ritrovatasi in questa situazione, dovrà trovare il giusto compromesso.



Se volete scoprire altri titoli che usciranno in futuro, ecco una lista di tutte le serie in arrivo a Settembre su Disney+.