Disney+, 5 serie horror da guardare tutte d'un fiato

Dopo numerose anticipazioni, alla fine Star è arrivato su Disney+, divenendo il sesto brand della piattaforma streaming e quello con i contenuti più maturi e diversificati che tutti gli abbonati stavano aspettando da un anno.

Proprio grazie a Star, dunque, su Disney+ è arrivato un mondo di contenuti dedicati anche a un pubblico adulto e non solo per bambini o per tutta la famiglia, il che significa anche l'approdo in streaming di diversi contenuti horror. Di seguito vogliamo proporvi allora 5 serie di genere da recuperare o rivedere comodamente sul divano, direttamente su Star.

Buffy L’Ammazzavampiri

Non è propriamente una serie horror, ma ha molti elementi che riprendono il genere. Buffy L’Ammazzavampiri è la nota serie creata da Joss Whedon e divenuto un cult. Lo spettacolo, nel corso delle sue sette stagioni, segue le vicende di Buffy Summers, un’adolescente con il potere di combattere contro i vampiri, i demoni e le forze delle tenebre. Al suo fianco, ad aiutarla nella lotta contro il male e in quella che ogni normale adolescente si trova ad affrontare, ci sono i suoi amici di sempre: Xander e Willow.

Scream Queens

La serie, che vuole portare sullo schermo una parodia di un’antologia comedy-horror, racconta le vicende delle “Chanel”, capitanate da Chanel Oberlin (Chanel #1), alle prese con i terribili omicidi che stanno sconvolgendo la loro università e che somigliano incredibilmente a un crimine avvenuto tanti anni prima.

The Strain

Il Dottor Ephraim Goodweather è il capo del Team Canary del Centro per il Controllo delle Malattie Infettive di New York City. Insieme ai suoi colleghi, Goodweather è chiamato a indagare su una misteriosa epidemia che ricorda un'antica forma di vampirismo. La piaga si diffonde velocemente ed Ephraim e il suo team, insieme a un gruppo di sopravvissuti, ingaggia una dura battaglia per la sopravvivenza dell'umanità.

Helstrom

Daimon e Ana Helstrom sono i figli di un misterioso e potente serial killer. I due fratelli hanno una dinamica complicata mentre combattono il male ognuno alla propria maniera.

Sleepy Hollow

Dramma dai toni fantasy sulle avventure di Ichabod Crane ed Abbie Mills, impegnati quotidianamente in una lotta senza quartiere contro le forze del Male che intendono scatenare l'Apocalisse sul pianeta Terra.

