Disney+, le 5 serie TV da non perdere a maggio 2021: ecco cosa guardare

Il mese di maggio si preannuncia ricco di appuntamenti per gli abbonati a Disney+. Oltre ai film in arrivo come Crudelia, debutteranno infatti anche alcune serie molto attese. Ne parliamo diffusamente nel video all'interno della notizia, visibile anche sul nostro canale YouTube.

L'elenco non può che partire dalla galassia lontana lontana. Manca infatti meno di una settimana all'arrivo di Star Wars: The Bad Batch, che debutterà su Disney+ il prossimo 4 maggio. La serie animata creata da Dave Filoni, spin-off di The Clone Wars, è ambientata dopo il finale dell'Episodio III, La Vendetta dei Sith. Il primo episodio avrà una durata di 70 minuti, e il secondo sarà disponibile già il 7 maggio: da quel momento le uscite saranno settimanali, ogni venerdì, e la durata si stabilizzerà sui 22 minuti a puntata.

Segnaliamo poi la seconda stagione di High School Musical: The Musical, in streaming dal 14 maggio. Nei dieci nuovi episodi i ragazzi saranno alle prese della preparazione del musical La Bella e la Bestia.

Il 21 maggio sarà la volta di MODOK, serie animata Marvel in stop motion, mentre ben due serie debutteranno su Disney+ il 28 maggio. La prima è Launchpad, una serie di cortometraggi diretti da giovani registi provenienti da tutto il mondo, incentrata sul filo conduttore della scoperta (mentre per la seconda stagione, per la quale sono attualmente in corso le selezioni, il tema saranno le connessioni).

La seconda è Rebel, ispirata alla vita e alle battaglie di Erin Brockovich, l'attivista già portata sullo schermo da Julia Roberts. La protagonista in questo caso si chiamerà Annie Bello, e sarà interpretata da Katey Sagal.