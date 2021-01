Disney+, 5 serie TV sconosciute che dovete guardare assolutamente

La piattaforma Disney+ è conosciuta per le sue produzioni più popolari: tra le nuove serie Marvel, o i classici Disney amati da grandi e piccini, il servizio di streaming si è sin dal suo esordio imposto per la grande quantità di contenuti adatti a ogni tipo di spettatore. Esistono, tuttavia, anche show meno famosi, ma dalla qualità indiscutibile.

Mentre abbiamo già visto insieme tutte le serie in arrivo a gennaio 2021 su Disney+, oggi vogliamo proprio occuparci di quei prodotti che, seppur poco conosciuti, sono delle piccole "perle nascoste", che se non avete mai visto vi invitiamo a recuperare. Iniziamo.

Marvel 616

Vi siete mai chiesti come funzioni il processo creativo all'interno della gigantesca e grandiosa macchina che è la Marvel? Se la risposta è sì, di certo amerete la docuserie antologica Marvel 616, che ci mostra ogni dettaglio sulla produzione, l'origine di determinati concept e idee, e qualsiasi altra curiosità che ogni amante del mondo dei supereroi si è sempre chiesto. Ogni puntata ha un argomento diverso, e ci permette di guardare più da vicino non solo l'azienda, ma anche le talentuose persone che si trovano dietro a essa. La nostra recensione della docuserie Marvel 616 dimostra che il prodotto sia un must per ogni fan della Marvel, e non solo.

The Right Stuff - Uomini veri

Lo show, anche noto come Talenti Spaziali, è un dramma antologico in costume, basato sul libro La stoffa giusta di Tom Wolfe, e si pone l'obiettivo di esplorare il programma spaziale degli Stati Uniti, dalle sue origini alla crescita esponenziale. La serie presenta con dovizia di dettagli come gli astronauti del Mercury Seven e le loro famiglie siano diventati presto delle celebrità in una folle e sfrenata corsa allo spazio, mostrando ogni contraddizione e lato oscuro di uno dei periodi definiti più gloriosi della storia americana. Qui potrete trovare la nostra recensione della prima stagione di The Right Stuff - Uomini veri.

Marvel's Runaways

La serie televisiva targata Marvel narra le vicende del gruppo dei personaggi noto come Runaways, sei teenager che scoprono come i loro genitori siano degli spietati super villain, membri di un'organizzazione criminale chiamata Prime. Alle tematiche supereroistiche si affiancano, dunque, quelle di uno scontro generazionale tra genitori e figli, oltre che a ogni problematica relativa alla crescita e a un momento fondamentale come quello dell'adolescenza. Vi lasciamo la nostra recensione della prima stagione di Marvel's Runaways. Consigliata.

Elena, diventerò presidente

È impossibile constatare come Disney+ sia in grado di presentare un numero incredibile di programmi qualitativi dedicati a un pubblico più giovane. Ciò che stupisce di più, tuttavia, è come questi prodotti trattino di alcune questioni legate al mondo dei ragazzi in maniera talmente profonda e realistica da poter essere apprezzati anche da un'audience più matura. Il caso di Elena, diventerò presidente è emblematico da questo punto di vista: senza dimenticare il proprio target di riferimento, la serie strizza l'occhio a chi quegli anni li ha superati da un pezzo, affrontando dietro al pretesto della cosiddetta "educazione sentimentale" argomenti delicati come l'identità e la sessualità. La nostra recensione della prima stagione di Elena, diventerò presidente ci conferma che siamo di fronte a una piccola gemma.

Darkwing Duck

Non potevamo non chiudere con una delle serie animate che, per molti, ha rappresentato una parte fondamentale della propria infanzia. Darkwing Duck è un prodotto che, anche a decenni dalla sua uscita, riesce a rimanere fresco e brillante, con una trama articolata e ben pensata per essere apprezzata sia dagli spettatori più piccoli, sia dagli adulti che vogliono fare un salto nostalgico verso un'epoca che non c'è più. Se non l'avete mai vista, recuperatela: non ve ne pentirete.

E ora è il vostro turno: quali pensate che siano le "perle nascoste", ovvero le serie meno conosciute più qualitative presenti su Disney+? Per farcelo sapere, come sempre, basta un commento nello spazio a essi dedicato, che leggeremo e al quale risponderemo con grande piacere!