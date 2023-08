Disney+ sotto accusa: una controversa serie turca già girata è stata cancellata

Disney+ è sotto investigazione da parte della commissione per le trasmissioni turca a seguito dell’annuncio e della cancellazione di una serie dedicata ai cento anni dalla fondazione della repubblica turca e che sarebbe dovuta cominciare in concomitanza con l’anniversario, che cade il 29 ottobre.

Dopo aver riportato le indiscrezioni a proposito di una possibile vendita della Disney, la casa di Topolino deve confrontarsi con un problema politico imprevisto e causato dalla scelta di programmare su Disney+ e poi cancellare una serie tv dedicata all’anniversario della nascita della Turchia per come la conosciamo oggi, con protagonista Mustafa Kemal Ataturk. La questione, secondo le autorità del paese sarebbe da ricondurre, almeno stando a un comunicato della commissione di controllo, a un intervento di una lobby armena: Ataturk sarebbe infatti responsabile del genocidio degli armeni del 1915, fatto non riconosciuto come tale dallo stato turco.

Queste le parole del comunicato della commissione: “Sulla base dell’informazione pubblica che il fornitore di servizi di media digitali Disney+ ha deciso di non trasmettere il contenuto nazionale Ataturk sulla sua piattaforma, è stato deciso di prendere le difese dell’organizzazione e di avviare un’indagine. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, il fondatore della nostra repubblica turca, è il nostro valore sociale più importante. Le accuse di intervento della lobby armena, riportate dalla stampa, sono oggetto di un’indagine meticolosa. Lo annuncio con rispetto all’opinione pubblica”.

Mentre la Commissione Nazionale degli Armeni Americani ha ringraziato per il supporto dimostrato annunciando la cancellazione dello show, Disney ha rilasciato un comunicato per annunciare che un film su Ataturk sarà rilasciato in due parti nelle sale cinematografiche senza spiegare per quale motivo i piani per una serie tv sulla piattaforma di streaming siano cambiati.

In attesa di capire quali conseguenze dovrà subire il colosso dell’intrattenimento a seguito della scelta, quasi certamente di natura politica, vi lasciamo a alla polemica, a suo modo più leggera, del figlio di Jack Kirby contro il documentario su Stan Lee presente su Disney+.