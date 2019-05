Disney ha acquisito il pieno controllo della piattaforma di streaming Hulu!

Con l'acquisizione della 20th Century Fox, l'avanzata per la conquista del settore dell'intrattenimento della Disney continua inarrestabile: la compagnia nelle scorse ore ha infatti ottenuto il pieno controllo della piattaforma Hulu, cambiando drasticamente il panorama dello streaming on demand.

Il raggiungimento di un accordo definitivo fra Disney e Comcast è stato annunciato ufficialmente pochi minuti fa, dando alla compagnia di Topolino un totale controllo della piattaforma con effetto immediato. A Comcast rimane il 33% della società di streaming.

Le due società hanno siglato quello che viene definito un accordo "put/call", il che significa che esiste un contratto temporaneo di cinque anni. A partire dal 2024, Comcast potrà richiedere a Disney di acquistare la quota di proprietà del 33% di NBC Universal. Allo stesso modo, da quella data, la Disney potrebbe richiedere a NBC Universal di vendere quella quota di partecipazione al giusto valore di mercato.

La Disney va quindi ad inasprire la sua tattica di terra bruciata intorno ai due attuali colossi dello streaming, Netflix e Amazon, preparandosi al meglio al lancio di Disney+. Non è chiaro al momento se i contenuti di Hulu saranno trasferiti in futuro su Disney+ o se i due servizi rimarranno separati, ma sappiamo che Disney ha stipulato vari accordi con Hulu per la creazione di nuovi contenuti Marvel: dopo il successo di Runaways, che sta per entrare in produzione nella sua terza stagione, le parti hanno raggiunto accordi per realizzare cinque serie animate stand-alone, tra cui uno spettacolo basato su Howard the Duck.

La Marvel sta anche producendo un paio di altri spettacoli live-action su Hulu, il più atteso dei quali è una serie dedicata a Ghost Rider.